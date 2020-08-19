شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعة من نقله للعلاج للقاهرة.. «الصحة» تقرر عودة طفل لأسوان لعدم استقرار حالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، بنقل الطفل محمد مصطفى الذي أصيب إثر تعرضه لحادث إلقاءه بعجان الفرن الذي يعمل به أثر مشاده بينه وبين أحد العاملين بالفرن، إلى القاهرة لتلقي العلاج بمستشفى الهلال في سيارة إسعاف مجهزة وطبيب مرافق حيث كان في استقباله الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال واستشاري مخ واعصاب واستشاري جراحه عظام.

وقالت الوزارة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه بعد ساعه من تحرك الطفل إلى القاهرة للعلاج، اضطرت لإعادته مرة أخرى حيث بدأ التنفس ينخفض والحرارة ترتفع وجاري المتابعة للحالة.

وكان الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قال إن الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحه والسكان كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع اسره الطفل محمد مصطفى وشددت على سرعه الاستجابه لمناشدته، حيث قام المكتب الإعلامي بالتواصل مع عبدالله شقيق الطفل محمد مصطفى والذي نشر استغاثه عبر جريدة المصري اليوم يناشد وزيرة الصحه بعلاج محمد أثر تعرضه لحادث إلقاء بعجان الفرن الذي يعمل به أثر مشاده بينه وبين احد العاملين بالفرن.

الطفل محمد مصطفى

وأوضح مجاهد، ان المكتب الإعلامي تواصل مع أداره مستشفى اسوان الجامعي أيضا للافاده بحاله محمد والذي تبين انه يعاني من خلع في الفقرات االعنقيه واصحابه بالغه بالحبل الشوكي ادي إلى شلل رباعي.

وأكد مجاهد، على تشديد القيادة السياسية لسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية وتقديم الخدمه الطبية على أعلى مستوى.

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