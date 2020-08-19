اليوم.. ميلاد شهر محرم وفلكيا غدا أول أيامه وبداية العام الهجرى الجديد 1442

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأربعــاء 29 من ذي الحجـــة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية). وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية: ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20- 42 دقيقة)، و بذلك تكون غرة شهر المحرم 1442 هـ فلكياً غدا الخميس 20/8/2020م. Advertisements

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