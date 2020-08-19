شكرا لقرائتكم خبر عن وادى بلى و طريق البحر قبلة محبى السفارى وعشاق الجيولوجيا بالبحر الأحمر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتهر محافظة البحر الأحمر، بعدة أودية جبلية شهيرة تنظم لها رحلات سفارى مختلفة، وأخرى يعشقها متسلقى الجبال لارتفاع قمم جبالها، وأخرى لطبقات صخورها الجيولوجيا التى تكونت عبر آلاف السنين، ويوضح الخليج 365 أبرز المعلومات عن طريق الملح ووادى بلى:

1- يقع وادى بلى شمال غرب مدينة الغردقة خلف جبل أبو شعره.

2- تعد تكويناته الجيولوجية مكونه منذ أكثر من 600 الف سنة.

3- يعد محطة وصول لباحثى الجيولوجيا حول العالم.

4- مرتبط بطريق الملح الذى كان ينقل الملح من البحر الأحمر إلى محافظات الصعيد قديما.

5- كان يتم نقل اكوام الملح من ملاحات غارب مروره بوادى بلى وسمى بذلك لكثرة الأبل به.

6- كان شريان حيويا حتى خمسينات القرن الماضى ومطمعا لقطاع الطرق.

7- أصبح وادى بلى مكان جذب للسياحة العلمية والجيولوجية وسياحة المغامرات والسفارى الصحراوية.

8- يمتد من الغرب للشرق قاصدا البحر الأحمر.

9- تم العثور على أدوات حجرية ومشغولات يدوية وبقايا عظام لحيوانات من العصر الحجرى به.

وكان صلاح سليمان الرشندى، أحد أبناء البحر الأحمر، ومن المهتمين بتراثها، قال إن وادى بلى شمال الغردقة، مرتبط فى البداية بتجارة الملح من البحر الأحمر إلى محافظات الصعيد قديما، موضحا أن قبل 150 عاما تقريبا كانت تجارة الملح سائدة فى البحر الأحمر والقبائل كانت تعمل بنقل الملح من رأس غارب والغردقة إلى الصعيد عبر الجمال .

وأضاف الرشندى لـ"الخليج 365"، أنه كان يتم تجهيز أكوام الملح فى منطقة "ملاحة أم اليسر" الموجودة جنوب مدينة رأس غارب و" ملاحة رأس البحار" بين الجمشة وجبل الزيت على بعد 70 كيلومتر شمال مدينة الغردقة، ثم تأتى قوافل الجمال وتحمل "السكايب" الغنية بالملح وتتجه جنوبا قاصدة الصعيد عن طريق "وادى القطار" الذى كان يسمى "بطريق الملح" بسبب مرور قوافل الملح مرورا ب"وادى بلى" شمال الجونة.

وأضاف الرشندى، أن وادى بلى سمى بهذا الاسم نظرا لكثرة قوافل الجمال المحملة بالملح التى تمر بة حيث العرب يسمون مجموعة الجمال "بل" ولهذا أطلقوا علية اسم "وادى بلى"، وظل هذا الطريق شريانا حيويا حتى خمسينات القرن الماضى، وكان مطمعا لقطاع الطرق الذين يسطون على هذة القوافل وهى فى طريق عودتها من ناحية الصعيد، ويستولون على ما معهم من نقود حصيلة بيع الملح وعلى ما يحملون من بضائع وزوادة.

وادى بلى وطريق الملح بالبحر الاحمر Advertisements

وادى بلى وطريق الملح بالبحر الاحمر

وادى بلى وطريق الملح بالبحر الاحمر

وادى بلى وطريق الملح بالبحر الاحمر

وادى بلى وطريق الملح بالبحر الاحمر

وادى بلى وطريق الملح بالبحر الاحمر