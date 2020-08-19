أخبار 24 ساعة.. مصر والسودان وأثيوبيا يتبادلون مقترحات اتفاقية ملء سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.. الأوقاف تتمنى فتح المساجد لصلاة الجمعة.. رئيس القطاع الدينى : الأمر بيد "إدراة الأزمة" مصر والسودان وأثيوبيا يتبادلون مقترحات اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة شعبة المخابز ترد على "التموين": ليس لنا علاقة بتخفيض وزن رغيف الخبز الرى: بيان الوزارة يهدف لإطلاع الرأى العام المصرى على تفاصيل مفاوضات سد النهضة بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى بالسنة الهجرية الجديدة وزيرة الصحة: إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية لمتضررى السيول بالسودان وزير التموين يبحث مع مسئولى السودان زراعة فول الصويا والذرة فى أراضيها "التموين" تؤكد تخفيض وزن رغيف الخبز كان مطلب الشعبة العامة للمخابز التموين توضح قرار خفض وزن الخبز يخدم المواطن لأنه يقدم رغيفا بجودة عالية "الهجرة" تعلن المنطقة اللوجستية بالدلتا وفرت فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج السودان تؤكد عمل الدول الثلاث على دمج مقترحاتها بشأن ملء وتشغيل سد النهضة التموين تؤكد انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين بـ5 قروش للرغيف..صور وزارة الرى السودانية تعلن استمرار الاجتماعات بشأن سد النهضة غدا وزيرة البيئة تعلن 2 جنيه الحد الأدنى لرسوم النظافة.. والأقصى 40 جنيها أسباب رفع أسعار تذاكر المترو بعد تطوير المرفق.. "إنفوجراف" المترو: 50 قرشا قيمة تذاكر كبار السن والمعاقين لاستقلال أى عدد من المحطات غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 80% والعظمى 34 درجة الصحة تكشف الضوابط الصحية للمنشآت التعليمية مع بدء الدراسة تنسيق الجامعات الأهلية: 90% الطب و85% اسنان وصيدلة و75% للهندسة والطب البيطرى Advertisements التموين: توحيد أوزان الخبز هدفه زيادة التنافسية بين المخابز فيديو.. لماذا زادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق؟ التعليم: نسعى لتطبيق نظام الدرجات المعدل على خريجى مدارس النيل 2020 فتوى اليوم..هل تبطل الصلاة بنسيان التشهد الأوسط رغم التنبيه وإدراكه الأعلى للأثار يبلغ غرفة السلع السياحية بمواعيد افتتاح 5 متاحف جديدة 275 مليون رغيف مدعم يستهلكها المصريون يوميا.. شعبة المخابز تكشف حجم الإنتاج الأوقاف: توزيع 106 أطنان لحوم أضاحى للأسبوع الثالث على التوالى على 21 محافظة وزيرة الصحة: إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية لمتضررى السيول بالسودان إدارة الدعوة الإلكترونية بالأوقاف تصدر العدد الإلكترونى الـ5 من مجلة منبر الإسلام الصحة تناشد المرضى سرعة التسجيل ببرنامج إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة وزير التضامن: ختام فعاليات معرض ديارنا بمارينا بمبيعات وصلت إلى مليون جنيه وزير التعليم العالى يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للبعثات الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحى إلى 6 محافظات.. فيديو وصور التموين تتعاقد على شراء 11 ألف طن زيت طعام مستورد التموين تعلن توقف مركز معلومات تشغيل منظومة الخبز 9 ساعات مساء اليوم تعرف على شروط التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة وزيرة الصحة: إجراء 453 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار" السياحة والآثار: 11 متحف فى 6 محافظات متاحة لزيارة الجمهور الإفتاء: إنفاق المرأة من مالها الخاص فى بيت الزوجية "صدقة".. فيديو وزير السياحة والآثار يترأس أول اجتماع لهيئة تنشيط السياحة فى تشكيلها الجديد "التضامن": اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال صرف "تكافل"

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