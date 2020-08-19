شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة" تحصد نصيب الأسد فى عدد المقاعد بالبرلمان بقانون تقسيم الدوائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، نهائيا، وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.

ويأتى متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب سواء بالنظام الفردى او نظام القائمة الانتخابية بمجلس النواب ويطلق عليه متوسط التمثيل الأحادى، يبلغ 286 ألف و333 نسمة وهو حاصل نتيجة قسمة متوسط اجمالى عدد السكان وإجمالى عدد الناخبين على عدد المقاعد الفردية أو عدد مقاعد القوائم.

ووفق عدد الدوائر والمقاعد المخصصة لكل محافظة، فتأتى محافظة القاهره لتحصد نصيب الأسد فى عدد المقاعد داخل البرلمان، حيث قسم مشروع القانون محافظة القاهرة إلى 19 دائرة انتخابية بـ31 مقعدا، ونرصد هذه الدوائر وعدد المقاعد بها :

- الدائرة الأولى منها مقرها " قسم الساحل" وخصص لها مقعدا

- الدائرة الثانية مقرها قسم روض الفرج و تشمل اقسام "روض الفرج – شبرا – بولاق " وخصص لها مقعدا.

- الدائرة الثالثة تشمل مقرها قسم الزاوية الحمراء وتضم اقسام "الزاوية الحمراء – الشرابية" وخصص لها مقعدين.

- الدائرة الرابعة مقرها قسم الزيتون و تضم قمسا "الزيتون والأميرية" وخصص لها مقعدا.

- الدائرة الخامسة تضم قسم حدائق القبة وخصص لها مقعدا.

- الدائرة السادسة مقرها قسم أول مدينة نصر، وتضم اقسام "أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة" وخصص لها 3 مقاعد.

- خصص للدائرة السابعة ومقرها قسم التجمع الخامس وتضم أقسام "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس - القطامية" مقعدان .

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- الدائرة الثامنة مقرها قسم أول السلام وتضم قسما " أول السلام – ثان السلام" وخصص لها مقعدان.

- الدائرة التاسعة مقرها قسم عين شمس وتضم قسم عين شمس وخصص لها مقعدين.

- الدائرة العاشرة مقرها قسم المطرية وخصص لها مقعدين.

- أما الدائرة الحادية عشر مقرها قسم المرج خصص لها مقعدين.

- الدائرة الثانية عشر مقرها قسم الجمالية وتشمل اقسام "منشأه ناصر – الجمالية – باب الشعريه – الموسكي" وخصص لها مقعدا.

- الدائرة الثالثة عشر مقرها قسم عابدين وتشمل أقسام "الوايلي – الظاهر – الازبكية – عابدين – قصر النيل" وخصص لها مقعدا.

- الدائرة الرابعة عشر مقرها قسم السيدة زينب وتشمل قسما "السيدة زينب والدرب الأحمر" وخصص لها مقعد.

- الدائرة الخامسة عشر مقرها قسم الخليفة وتضم قسما "الخليفة – المقطم" وخصص بها مقعدا.

- الدائرة السادسة عشر مقرها قسم مصر القديمة وخصص لها مقعدا، والدائرة السابعة عشر مقرها قسم البساتين وتضم قسما "البساتين ودار السلام" وخصص لها 3 مقاعد.

- الدائرة الثامنة عشر ومقرها قسم المعادي وخصص بها مقعدا.

- الدائرة التاسعة عشر ومقرها قسم حلوان وتضم اقسام "المعصرة وحلون و15 مايو والتبين" ولها 3 مقاعد.