انفجارات وسحابة سوداء.. كيف أنقت الحماية المدنية أهالي المريوطية من كارثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أدخنة كثيفة بدت واضحة لقاطني منطقة المريوطية المتاخمة للطريق الدائري تصاحبها أصوات انفجارات متتالية وسط حالة من الخوف والقلق الشديدين انتاب كثيرين، ظهر أمس الثلاثاء.

كعادته كل يوم، يستقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، سيارته في جولة تفقدية لعدد من نقاط الإطفاء الموزعة بمختلف أرجاء المحافظة، والاطمئنان على جاهزية القوات وسلامة المعدات، لكن إشارة عبر اللاسلكي بدله وجهته.

بلاغ ورد من شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن بمنطقة المريوطية غرب المحافظة. ودفع اللواء "صادق" بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي.

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في زمن قياسي وصل رجال الإطفاء موقع البلاغ تنسيقا مع إدارتي المرور والنجدة خاصة أن الأدخنة السوداء كانت بمثابة مرشد للطريق. وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق في مخزن عشوائي بداخلها تنكات سولار سعتي (نصف - واحد طن) يجاوره مخزن أخشاب.

توجيهات سريعة أصدرها قائد القوات بتقسيم السيارات المشاركة لمحاصرة النيران من الجهات كافة. المهمة ليست يسيرة مع خطورة امتداد النيران إلى تنكات السولار، وازدادت تعقيدا مع انفجار عدد من أسطوانات البوتاجاز التي أحدثت دوي انفجار هز أرجاء المنطقة.

احترافية وسرعة تعامل رجال الدفاع المدني مع البلاغ بقياجة الرائد محمد إمام حالت دون وقوع كارثة كادت تودي بحياة بعض الأشخاص.

30 دقيقة من العمل المتواصل منحت قوات الحماية المدنية السيطرة على زمام الأمور بإخماد الحريق وحصره فس مساحة 500 متر، لتدأ عملية التبريد لنصف ساعة أخرى خشية تجدد النيران لاسيما ارتفاع درجة الحرارة.