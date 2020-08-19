نشرة الحوادث المسائية.. حريق محدود في المعز وحقيقة النزاع على وحدة سكنية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
وزير العدل يلتقي أعضاء مجلس الهيئات القضائية بتشكيله الجديد
التقى صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، أعضاء مجلس الهيئات القضائية - وهم المستشارون؛ سعيد مرعي " رئيس المحكمة الدستورية العليا " ، عبد الله شوضه " رئيس محكمة النقض " ، محمد حسام الدين " رئيس مجلس الدولة " ، عيد عبد الغني " رئيس محكمة استئناف القاهرة " ، حمادة الصاوي " النائب العام " ، الدكتور أبو بكر الصديق عامر " رئيس هيئة قضايا الدولة " ، عصام الدين المنشاوي " رئيس هيئة النيابة الإدارية.
مقطع فيديو يوقع سيدة تستغل الأطفال بأعمال التسول في قبضة مباحث الهرم
ألقت لجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سيدة تستغل الأطفال بأعمال التسول بمنطقة الهرم.
الشرطة تطبق تعليمات الحكومة الاحترازية لمجابهة "كورونا"
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على الطرق الرئيسية وداخل المدن؛ للتأكد من التزام سائقي وسائل النقل بالإجراءات الاحترازية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من السائقين.
مصدر أمني: حريق شارع المعز محدود دون خسائر بشرية
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق هائل بشارع المعز لدين الله الفاطمي– بمحافظة القاهرة.
الحماية المدنية تنقذ طفلتين من تحت الأنقاض بأسيوط
نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، في انتشال طفلتين من تحت الأنقاض إثر إنهيار منزلهما.
النيابة تكشف حقيقة النزاع على وحدة سكنية بالإسكندرية
كشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، حقيقة ما تُدوول بمواقع التواصل الاجتماعي حول نزاع على وحدة سكنية بالإسكندرية.
القبض على 58 شخصاً لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 58 شخصًا لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات، خلال 24 ساعة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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