مصر | نشرة حوادث الخليج 365: أقوال مثيرة لولدة طفلة حاول والدها بيعها عبر فيس بوك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: أقوال مثيرة لولدة طفلة حاول والدها بيعها عبر فيس بوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تجديد حبس أنس البلتاجى بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس أنس محمد البلتاجى وآخرين، لاتهامه بالإنضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018، 45 يوما على ذمة التحقيقات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا