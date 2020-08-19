شكرا لقرائتكم خبر عن الروسية الأولى على الثانوية العامة بدهب: أحلم بـ«إعلام القاهرة» حبًا في الأدب والصحافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ الطالبة الروسية «تاتيانا ستانيسلافوفنا كاربوفا» الحاصلة على مجموع 395.5 درجة 96.4 % الأولي على مدينة دهب أدبي والسابعة على مستوي محافظة جنوب سيناء في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020 برفقتها جيهان عمر، مدير مدرسة فيوتشر بدهب، وهي المدرسة التي درست بها تاتيانا.

الروسية تتيانا الأولى على الثانوية العامة في مدينة دهب بجنوب سيناء

الروسية تتيانا الأولى على الثانوية العامة في مدينة دهب بجنوب سيناء

الروسية تتيانا الأولى على الثانوية العامة في مدينة دهب بجنوب سيناء

جاء ذلك بحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

الروسية تتيانا الأولى على الثانوية العامة في مدينة دهب بجنوب سيناء

الروسية تتيانا الأولى على الثانوية العامة في مدينة دهب بجنوب سيناء

وخلال حوارها مع محافظ جنوب سيناء أعربت عن بالغ سعادتها بتكريمها ضمن أوائل الثانوية العامة صباح اليوم بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء، وعن بالغ سعادتها أيضًا بلقائها بالمحافظ وتشجيعه لها وقالت أنها أحببت التعليم المصري واللغة العربية.

رغم إجادتها للغة الروسية والإنجليزية والألمانية، وأرجعت تفوقها في الثانوية العامة رغم وجودها مع جدتها بمدينة دهب ووجود والدها ووالدتها بروسيا إلى رغبتها في التفوق وتحقيق أهدافها ونصحت الطلاب بضرور الاعتماد على النفس والثقة والإصرار على التفوق والنجاح.

وأشارت كاربوفا انها في فترة كورونا اعتمدت على نفسها في المذاكرة موضحة أنها تحلم بالالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة لحبها للأدب والصحافة، مشيرة إلى أن جامعة القاهرة من الجامعات العريقة وذات صدى وسمعة طيبة في موطنها الأصلي روسيا، مشيرة إلى أنها تقرأ أدب نجيب محفوظ.

وأشادت كاربوفا بالمنظومة الجديدة للتعليم المصري التي لا بديل عنها حيث نعيش في عصر التقدم التكنولوجي ولا يوجد فرق كبير بين قراءة الكتب الدراسية على الكمبيوتر أو ورقيا ولكن فرصة البحث عن معلومات إضافية موجودة في الإنترنت علاوة المنظومة الجديدة تقلل استهلاك وقطع الأشجار الذي يصنع منها الورق.

وقدمت كاربوفا الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء لاهتمامه بها وتشجيعه لها واستقبالها بمكتبه بعد تكريمها، وأعلنت عن رغبتها في زيارة مدينة سانت كاترين وصعودها لجبل موسى.

الروسية تتيانا الأولى على الثانوية العامة في مدينة دهب بجنوب سيناء

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته البالغة باستقباله لكاربوفا كنموذج يحتذي به مضيفا أنها مثال للتحفيز لجميع طلاب مصر حيث رغم كونها روسية وتعيش بعيدًا عن والديها، إلا أنها تفوقت وحققت اعلي الدرجات في اللغة العربية وكذا المواد الأدبية بالقسم الأدبي، بالإضافة لإصرارها على تحقيق حلمها.

ووعد المحافظ بتقديم الدعم الكامل لها لتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة بعد موافقة المسؤولين في إطار علاقات الصداقة بين البلدين ووعدها بزيارة لسانت كاترين وتمكينها من صعود جبل موسي.

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وفي ختام اللقاء قدم المحافظ الشكر لمحمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومعاونيه من المديرين والمعلمين الذين ارتقوا بطلابهم ووفروا البيئة الصالحة والمناخ المناسب لصعود وظهور تلك النماذج المشرفة وحصول طلاب جنوب سيناء على اعلي الدرجات الدراسية وتفوقهم الدراسي.

كما قدم المحافظ الشكر لمديرة المدرسة وجميع المدرسين والمعاونين بها ووعد بزيارة إلى المدرسة بمدينة دهب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقدم المحافظ الشال السيناوي كهدية لتاتيانا ومديرة المدرسة تعبيرًا عن الاحترام والتقدير.