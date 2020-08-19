شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: إنتاج 270 مليون رغيف خبز يوميًا في 30 ألف مخبز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم الأول لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز، تولت جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية والتابعة لوزارة التموين، المرور الدوري والميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوي الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، والتأكد من التزام جميع المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وشن مفتشو التموين الثلاثاء، حملات مكبرة على المخابز بالمحافظة للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج وأنه يتم إنتاج ما يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف في اليوم من جانب أكثر من ٣٠ ألف مخبز، مع التأكيد على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري وهي «5 قروش على بطاقة التموين» وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من «50 قرشا»، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يوميًا.