شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف سائح زاروا الغردقة وشرم الشيخ منذ عودة السياحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تخطت أعداد السائحين الذين وصلوا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى الثلاثاء، 100 ألف سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وصربيا، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، اعتبارًا من أول يوليو الماضي إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.
وعاد عدد كبير من هذه الرحلات إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أي حالة إصابة واحدة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين والعاملين بالقطاع.
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الوضع في مصر
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اصابات
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96,590
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تعافي
60,651
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وفيات
5,173
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