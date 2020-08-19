شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يصدق على عقود تقنين وضع يد وحالات تصالح مخالفات بناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدّق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، على عقدي تقنين وضع اليد لمنازل مواطني مدينة ابورديس طبقًا للقرار رقم ٤٨ لسنة 2017 ليكون إجمالي المصدق عليه بمدينة ابورديس 30 عقدًا تمت الموافقة عليهم من جهاز تنمية سيناء.

وصدق المحافظ، بحسب بيان، الثلاثاء، على 3 حالات تصالح مخالفات مباني طبقاُ للقانون رقم 17 لسنة 2019 م ليصبح عدد الحالات المتصالحة بالمدينة 11 حالة بالمدينة.

وتم التصديق على قرعة توزيع الإسكان الاجتماعي لـ41 مستحقًا تمت الموافقة عليهم من جهاز تنمية سيناء.