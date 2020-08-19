شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يصدق على عقود تقنين وضع يد وحالات تصالح مخالفات بناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدّق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، على عقدي تقنين وضع اليد لمنازل مواطني مدينة ابورديس طبقًا للقرار رقم ٤٨ لسنة 2017 ليكون إجمالي المصدق عليه بمدينة ابورديس 30 عقدًا تمت الموافقة عليهم من جهاز تنمية سيناء.
وصدق المحافظ، بحسب بيان، الثلاثاء، على 3 حالات تصالح مخالفات مباني طبقاُ للقانون رقم 17 لسنة 2019 م ليصبح عدد الحالات المتصالحة بالمدينة 11 حالة بالمدينة.
وتم التصديق على قرعة توزيع الإسكان الاجتماعي لـ41 مستحقًا تمت الموافقة عليهم من جهاز تنمية سيناء.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جنوب سيناء يصدق على عقود تقنين وضع يد وحالات تصالح مخالفات بناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.