شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 60 ألف موظف سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، مستجدات نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «محمود» إن نحو 60 ألف موظف حكومي سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب العاملين المنتقلين على الأساليب التكنولوجية.

أضاف في مداخلة مع برنامج «مساء dmc»، على فضائية «دي إم سي»: «نعمل على إعادة الهيكلة لجميع الوزارات بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة من أجل التطوير المؤسسي».

واستكمل: «نتعاون مع شركة عالمية للاستفادة من خبراتها بشأن التجارب والهياكل التنظيمية بالوزارات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية».