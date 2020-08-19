شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل نائب محافظ الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الثلاثاء، الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عثمان، الأستاذ بكلية الهندسة ومدير مركز الإستشارات الهندسية بالجامعة.

ورحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بنائب محافظ الغربية، وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية وفي مجال الخدمة الصحية المقدمة بمستشفيات الجامعة بالإضافة إلى انفتاحهاً وتميزها في علاقاتها مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الشكر لنائب محافظ الغربية لتشريفه الجامعة ومشاركة سيادته في مشاريع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة بالجامعة.