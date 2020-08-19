شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ونائبه يتفقدان مرفق النقل الداخلي وأعمال تطوير ميدان المحطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، مرفق النقل الداخلي بطنطا، المقام على مساحة 6 أفدنة، ويحتوي على مكاتب إدارية وبنزينه داخلية وورش إصلاح و٤٢ أتوبيس يعمل و٤٢ جاري إصلاحها بالاضافة إلى ٢٠ أتوبيس جاري تكهينهم.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المرفق واستثمار الأماكن غير مستغلة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ونائبه الأعمال الجارية لتطوير ميدان المحطة والمسندة لإحدى الشركات الوطنية بقيمة ٨ مليون جنيه.

وتم تحديد مسار لاتويسات النقل وتضيق قطر الميدان من ١٩ متر إلى ١٥ متر حرصا على السيولة المرورية وكذلك ازالة جميع التعديات على خط التنظيم.

وخلال الجولة، تم إغلاق وتشميع أحد المقاهي لتعديه على حرم الطريق، وسحب رخص عدد 5 سيارات لسيرها عكس الطريق.

واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين ووجه بسرعة الحل الفوري لها.

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