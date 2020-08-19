شكرا لقرائتكم خبر عن غريق جديد في «شاطئ الموت» بالإسكندرية.. وآخر في العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد شاطئ النخيل المعروف بـ«شاطئ الموت» في الإسكندرية حالة غرق جديدة، الثلاثاء، لشاب يدعى عبدالرحمن فهمى، 16 سنة، وجارى البحث عن جثة الغريق.

وشهدت مدينة العلمين حالة غرق لشاب يدعى أحمد محمد محمود محمد، من مدينة العياط بالجيزة، بجوار فندق الماسة.

ووجه ايهاب المالحى، كبير الغواصين، نداء لوقف نزيف الضحايا على الشواطئ وخاصة النخيل، مطالبا بضرورة التوعية لمنع المصطافين من نزول تلك الشواطئ.