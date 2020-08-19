شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن موعد شراء التطبيق الصينى "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن شركة "أوراكل" الأمريكية يمكنها شراء التطبيق الصينى "تيك توك"، معلنا فى تصريحات نقلتها العربية قبل قليل، أن 15 سبتمبر المقبل موعدا نهائيًا لبيع تطبيق "تيك توك".
فى غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إرجاء المفاوضات التجارية مع الصين في الوقت الحالي، وفى وقت سابق، قالت الصين إنها ترفض رفضا قاطعا تضييق الولايات المتحدة الخناق على هواوي تكنولوجيا بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أنها ستشدد القيود المفروضة على الشركة.
وخلال إفادته الصحفية اليومية، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان الولايات المتحدة على الكف عن تقويض الثقة في الشركات الصينية.
وقال تشاو إن الحكومة الصينية ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية.
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