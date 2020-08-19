"فيديو" ما ينوب المخلص.. طفل يدهس فتاة تدخلت لمنع مشاجرته مع طفل آخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إحدى قرى محافظة الدقهلية، حادثا يصدق معه المثل الشعبى القائل "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه" لكن فى هذا الواقعة، تم دهس "المخلص"، وهى فتاة ذات 26 ربيعا، حاولت فض مشاجرة كلامية بين اثنين من الأطفال، فدهسها أحدهما بسيارته وفر هاربا. Advertisements فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل واقعة دهس فتاة تدخلت لفض مشاجرة كلامية بين طفلين فى الدقهلية.

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