شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "الرياح لتوليد الطاقة" يوفر 4 آلاف فرصة عمل خلال تنفيذ المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء سيوفر حوالى 4 آلاف فرصة عمل في فترة التنفيذ، مشيرا إلى أن تنفيذه سيستغرق 35 شهرا.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن الاستثمار في مصر يتم وفق الخطط الموضوعة رغم الظروف التي يمر بها العالم، مشيرا إلى أن هذا المشروع متميز على مستوى العالم، ويعتبر أكبر مشروع يتم تنفيذه على أرض مصر.



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وشهد اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (إيطاليا- فرنسا- شيلي) وبحضور الدكتور Svend Olling سفير الدنمارك لدى جمهورية مصر العربية وممثلي شركاء التنمية الأوربيين بالقاهرة.



وأكد الدكتور محمد شاكر خلال توقيع العقد على سعادته لمشاركة الحضور الكريم في هذا الحفل الخاص بمراسم توقيع عقد مشروع محطة طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس داعياً الله أن يجتاز العالم جائحة كورونا على خير وسلام، موكدا أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.



وأضاف أن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم انشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.