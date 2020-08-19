شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 15 بناء مخالف بالعياط وأوسيم والبدرشين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة إزالة العقارات المخالفة والأبنية المتعدية على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، حيث أزالت أجهزة المحافظة 3 عقارات مخالفة بأوسيم، و8 حالات بناء مخالف بالعياط بكفر عمار، و4 حالات بناء مخالف علي اراضي زراعية بقرية ابو رجوان بالبدرشين بمساحه 2600 متر.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعلن عن مد فترة سداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات وذلك لمدة شهر اعتبارًا من السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .

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وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمو طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.