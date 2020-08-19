شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الطبى المصرى يواصل الكشف على مصابى مرفأ بيروت فى لبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الطبى المصرى المبعوث إلى لبنان، برئاسة الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، عمله فى الكشف الطبى على مصابى حادث "مرفأ بيروت"، وغيرهم من المرضى اللبنانيين والجنسيات الأخرى. وصرح الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، رئيس الوفد الطبي، بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني، فى محنته الأخيرة، عقب انفجار "مرفأ بيروت"، وأنه تم بدء العمل فى توقيع الكشف الطبى على مصابى الحادث فور وصولنا بيروت، بالعيادات الخارجية لجامعة بيروت العربية، تحت إشراف وزارة الصحة اللبنانية.

وأضاف أن الوفد الطبى المصرى يضم تخصصات: الجراحة العامة والتخصصية، والمسالك، والعظام والكسور، والتجميل والحروق، والقلب والصدر، وطب وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى الأمراض النفسية والعصبية، مشيرًا إلى أنه تم عمل مناظرة لعدد كبير من الحالات المرضية فى التخصصات المذكورة.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أستاذ طب وجراحة العيون (أحد أعضاء الوفد الطبي) أن عمل الوفد الطبى المصرى لقى أصداء واسعة بجميع المدن اللبنانية، حيث يتوافد يوميًّا على مقر عمل الوفد بعيادات جامعة بيروت العربية، المرضى والمصابون اللبنانيون، وغيرهم من الجنسيات العربية الأخرى، لما يحظى به الطب المصرى من سمعة طيبة لديهم. وأضاف أن عمل الوفد المصرى يشهد ترحيبًا كبيرًا من الجانب اللبناني، وكذلك حسن عملية التنظيم فى مباشرة الكشوفات الطبية.

وكان الوفد الطبى المصرى الذى يضم 21 أستاذًا من كليات الطب بالجامعات المصرية، قد وصل مطار بيروت، صباح السبت الماضي، على متن طائرة عسكرية مصرية، برئاسة الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، فى زيارة للشعب اللبنانى الشقيق، بتوجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك لتقديم الدعم الفنى الطبي، وتوقيع الكشف الطبى على مصابى انفجار "مرفأ بيروت"، ومتابعة بعض حالات المرضى، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لبعض المصابين.

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