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شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تؤكد عمل الدول الثلاث على دمج مقترحاتها بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيان، أنه استؤنف بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2020 المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، مشيرة إلى أن الدول الثلاث ستعمل فى المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.
ووفقا لبيان وزارة الرى السودانية، التى نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ابتدر وزراء الرى فى الدول الثلاث الاجتماع بتقديم ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التى ستتبع خلال هذه الجولة.
وأشار البيان، إلى أن الدول الثلاث ستعمل فى المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى بتاريخ 28 أغسطس 2020.
وبرزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت فى تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا، كما تبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائى للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانونى وفنى، من كل بلد للمشاركة فى دمج النصوص الثلاث.
وكشف البيان، أنه ستتواصل الاجتماعات غدا بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2020 من رئاسة الاتحاد الإفريقى.
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