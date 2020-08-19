شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث مع مسئولى السودان زراعة فول الصويا والذرة فى أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع الفريق أول الوزير ميرغنى إدريس سليمان رئيس منظومة الصناعات السودانية والوفد المرافق له، وكذلك ممثلى شركة اتجاهات السودانية، وبحضور ممثل وزارة الخارجية المصرية السكرتير أول أمجد أحمد رزق، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ونعماني نصر مستشار الوزير.

واتفاق المجتمعون من حيث المبدأ على دراسة استغلال الأراضى الزراعية المتاحة بالسودان لزراعة العباد وفول الصويا والذرة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابع لوزارة التموين، ما يساهم فى توفير زيوت الطعام للسوق المصرى، ويحد من الاستيراد.

وتناول الاجتماع متابعة التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال الصناعات الغذائية، وعلى رأسها ملف توفير اللحوم الحية من جانب شركة اتجاهات السودانية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث إن العلاقة بينهما علاقة استراتيجية ذات طابع عميق ووطيد.

وفى عام 2016 تم توقيع عقد استراتيجى لتوريد 800 ألف رأس عجل سوداني بقيمة تفوق مليار دولار، و تم توريد قرابة 400 ألف رأس عجول إلى الأسواق المصرية مما أسهمت فى توفير اللحوم الحمراء، والتى تعد من السلع الاستراتيجية التى تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وكذلك تحقيق استقرار أسعار اللحوم بالأسواق المصرية.

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وتم الاتفاق على تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، بما يعود بالنفع على البلدين فى مجال منظومة اللحوم والتبادل السلعى، حيث سيقوم الجانب السودانى بالمساهمة فى تطوير منافذ توزيع اللحوم التابعة للشركة القابضة، وكذلك عمل مصانع تابعة لشركة اللحوم التابعة للشركة القابضة لعمل المصنعات لطرحها بالسوق المحلي وفتح أسواق لدول أخرى عبر مصر.

كما تم الاستفادة من الدور الذى تقوم به شركة جنوب الوادى للتنمية من خلال المجزر الآلى الذى تم تشغيله مؤخراً، وتم التعاقد بين شركة جنوب الوادى وشركة اتجاهات للقيام بعلميات الذبح للعجول والماشية والواردة من السودان، بما يسهم فى توفير اللحوم للسوق المحلية، ويذكر أن هذا المجزر من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يقوم بذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن.

وأكد المصيلحي والوزير ميرغنى بأن هناك تعاون إيجابى واستراتيجى بين البلدين وباتت الآفاق أرحب بكثير فى مجال الصناعات الغذائية والأمن الغذائى لشعب وادى النيل.