شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى يؤكد إتاحة فرص عمل لائقة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، إن نظام التعليم في الجامعة، جامعة أهلية تم إنشاؤها في عام 2008 وتحولت في عام 2018 إلى جامعة أهلية، وهي تتيح الوصول للطلبة بعدة قنوات، منها التعامل وجها لوجه أو من خلال الفيديو كونفرنس أو من خلال الإنترنت، وهي توفر خدمة تعليمية بجودة عالية وبسعر مناسب.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، أن هناك 3 كليات في الجامعة وهى تكنولوجيا المعلومات والدراسات التربوية وإدارة الأعمال، مشيرا إلى أن طبيعة الجامعة أنها منتشرة جغرافيا، وهناك شراكات مع الجامعات الحكومية، وهناك مراكز لها بتلك الجامعات، وهناك أكثر من 2000 طالب في الجامعة، وبدأ الأمر بأعداد طلاب أقل، ومع انتشار وسائل الإتصال زاد عدد الطلاب في الجامعة.

وأوضح أن من ضمن الآثار الإيجابية لجائحة فيروس كورونا المستجد، هو إتاحة التعلم عن بُعد، وتم كسر حاجز التعلم والتواصل بشكل مباشر، بل أن هناك اتجاه بشكل عام لتغيير نظام التعلم ليكون جزء منه عن بُعد، موضحا أن النظام الأكاديمي بالجامعة يعمل بنظام الساعات المعتمدة، حيث يتيح للطالب تعلم ما يمكنه تعلمه وفقا لوقته ووضعه، وهناك شراكات بين الجامعة وكيانات وشركات عالمية تتيح توفير فرص عمل لطلاب الجامعة بعد تدريبهم.

وقال إن طلاب يمكنهم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة للحصول على منحة من الجامعة، حيث يتم إعطاء منح بالإضافة إلى المنح التي يتم تقديمها للمتفوقين.