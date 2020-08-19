شكرا لقرائتكم خبر عن 275 مليون رغيف مدعم يستهلكها المصريون يوميا.. شعبة المخابز تكشف حجم الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم الإنتاج اليومى من الخبز 270 إلى 275 مليون رغيف، مشيراً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ قرارات وزارة التموين وجميع المخابز انتظمت فى أداء عملها.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه لا يوجد أى شكاوى من المواطنين بشأن رغيف الخبز، موضحاً أن التكلفة المعمول بها منذ 1 أغسطس 2018 لم يحدث أى تعديل بها منذ 3 سنوات، وهو ما أثر سلبا على الخبز وجودته والعمالة.

وذكر أن المواطن لم يتأثر من قريب أو بعيد فى وزن أو سعر رغيف الخبز، لافتاً إلى أن الوزن كان 100 جرام، وتم توحيد الأوزان.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقدت عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثيراً أصحاب المخابز، لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه، حيث وافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.