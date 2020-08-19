شكرا لقرائتكم خبر عن خال "طفل العجانة" يشكر وزارة الصحة..ويؤكد أنه جارى نقله لمستشفى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد عبد الرازق، خال الطفل ضحية مخبز أسوان، الشكر وزارة الصحة، على تكفلها بعلاج ابن شقيقته محمد مصطفى شحات الجندى "طفل العجانة"، موضحاً أن هناك إسعافا مجهزا بها طبيب مرافق للحالة سوف تنقل "محمد"، إلى مستشفى الهلال بالقاهرة اليوم.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة الصحة تتابع الحالة بشكل مستمر، وتابع: "وعليه من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس".

وأكد "عبد الرازق"، أن العدالة الناجزة في مصر ستقتص من الجانى، الذى حاول على إخفاء جريمته من البداية عندما قام بنقل الطفل إلى مستشفى تبعد عشرات كيلو المترات عن القرية، رغم أن الإسعاف تبعد 150 مترا فقط من المخبز، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للطفل بنسبة 80%.

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وكان قال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل، إن واقعة "طفل العجانة" محمد مصطفى، والذي قام أحد زملائه في العمل "عامل مخبز" يكبره سناً، بإلقائه في "عجانة دقيق" وقام بتشغيلها، موضحا أن زملاءه في المخبز قاموا بإيقاف تشغيل العجانة وأنقذوه منها.

جاء ذلك في تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول الحالة الصحية للطفل، وتواصل المجلس القومي للطفولة معه، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.

وأضاف أن المجلس فور تلقى البلاغ بالحالة تقدم به إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة، مشيراً إلى أن النائب العام أمر بحبس المتهم لأنه متهم بالشروع في القتل.