شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الشائعات فى تقرير فالصو: تهجير أسرة بالفيوم وتصريحات "مفبركة" عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولو فيديو لسيدة فى الإسكندرية تستغيث وسط صراخ بناتها بالشرطة من بلطجية حاولوا الاعتداء على مسكنها وكسر بابه وسرقة ما فيه، مدعيةً عدم إغاثة الشرطة لها رغم اتصالها بها عدة مرات.

لكن تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن حقيقة الأمر نزاع بين مطلقتَيْ مالك العين محل النزاع الذى باع لكل واحدة منهما العين على حدة، وأن المطلقتين تحوزان مستندات تثبت ملكيتهما للعين، بينما لا صحة لوجود بلطجية أو تراخٍ من الشرطة فى إغاثة السيدة صاحبة المقطع المتداول التى هى أحد أطراف النزاع.





كما رصد موقع فالصو، انتشار شائعة حكم عمدة قرية بمحافظة الفيوم فى جلسة عرفية بتهجير أسرة على أثر دهس أحد أفرادها طفلة دون قصد بدراجة بخارية.

لكن الأجهزة الأمنية أوضحت أنه تبين اصطدام سيارة ربع نقل قيادة أحد الأشخاص بالطفلة أثناء رجوع السيارة للخلف مما أدى إلى وفاة الطفلة، وبسؤال والدها لم يتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاتها، وأن الحادث قضاء وقدر، وفى وقت لاحق توجه عمدة القرية رفقة كبار العائلات وبصحبته والد قائد السيارة لمنزل والد الطفلة المتوفاة؛ لتقديم واجب العزاء، كما تبين عدم مطالبة عمدة القرية للأسرة بمغادرة محل إقامتهم، وأن ما ورد عن تهجير الأسرة عارٍ من الصحة.





وفى تقرير "فالصو" اليومى، تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، أيقونة مفبركة لخبر بلوجو موقع الشروق منسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلى بينامين نتنياهو، تزعم أنه قال: "الجميع أدان مصر عندما عقدنا معاهدة سلام معها والآن رئيسها واحد منا ولا أحد يجرؤ على الاعتراض".

بالبحث اتضح أن الأيقونة المتداولة مفبركة، فعند الرجوع إلى موقع الشروق الذى تحمل الأيقونة اللوجو الخاص به، لم نجد للتصريح أى أثر على الموقع.

بمزيد من البحث، وجدنا أن الأيقونة الأصلية والتى نشرها موقع الشروق، كانت تصريحا لنتنياهو ولم يذكر العنوان اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما جاء فى الأيقونة المزيفة.

أما الجزء الخاص بتصريحات نتنياهو بشأن الرئيس السيسى، فهى أيضا مفبركة، عند مراجعة لقاء بنيامين نتنياهو مع فضائية "سكاى نيوز عربية" مساء أمس الإثنين، نجد انه قال نصا: "عندما صنعت إسرائيل السلام مع مصر الكل أدان مصر والآن نرى عندما تعقد الإمارات السلام مع إسرائيل الكثيرون فى العالم العربى يدعمون الخطوة" أى لم يتحدث بشأن الرئيس السيسى، كما جاء فى الأيقونة المفبركة.

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وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، صورة تجمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات المتحدة مع أحد المهندسين، وقال تعليق الصورة: "المهندس الفلسطينى أحمد الطويل الذى صمم مدينة دبى مع الشيخ زايد".

ببحث موقع فالصو عن حقيقة صورة المتداولة، والتى زعمت السوشيال أنها للشيخ زايد مع مهندس فلسطينى، تبين أن تعليق الصورة مضلل، وأن الصورة تعود للشيخ زايد مع المهندس المعمارى المصرى عبد الرحمن حسنين مخلوف، أثناء شرح مخطط بناء مدينة أبو ظبى عام 1968.





وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، نفى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تراجع أعداد المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة"، موضحة أنه تم الوصول إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بينما كان المستهدف 3 ملايين و300 ألف، أى بزيادة 300 ألف مستفيد.

الوزيرة أكدت أن أعداد التظلمات بشأن الحذف من معاش تكافل وكرامة تراجعت بنسبة 46% وهى مؤشرات تؤكد الالتزام بمنح المستفيدين، موضحة أن هناك ضوابط للحذف، مشيرة إلى أن المستهدف فى الفترة المقبلة وصول المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة، مطالبة النواب بأن يتقدموا إليها بأي تظلمات وسيتم الرد عليها فورًا.





وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الثلاثاء، تداول مستخدمو المواقع التواصل الاجتماعي، صورة لهياكل عظمية، زاعمين أنها وجدت في الحوض الخامس أثناء البحث عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأنها تعود إلى زمن الحرب في لبنان عام 1986.

لكن الحقيقة أن الصورة قديمة، وتعود إلى عام 2015، وتظهر "هيكلين عظميين زائفين فى هيئة شخصين يجلسان كأنهما يحتسيان الشاى معا، فى نهر كولورادو" بالقرب من حدود أريزونا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وكالة "أسوشيتد برس" نشرت الصورة فى 5 مايو 2015، وهى "لقطة من مقطع فيديو قدمه مكتب الشريف فى مقاطعة لاباز، أريزونا"، وفقا لشرح أرفقته بها.

وتظهر "هياكل عظمية زائفة وضعت في شكل لتبدو أنها تجلس جنبًا إلى جنب في كراس للحديقة رُبطت بصخور كبيرة في نهر كولورادو بالقرب من أريزونا وحدود كاليفورنيا".



