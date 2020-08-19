شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الطائفة المارونية يهنئ الرئيس والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة ،الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والشعب المصرى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مؤكدا فى بيان صحفى ، اليوم الثلاثاء ، نهنأكم فخامة الرئيس بالعام الهجرى الجديد، ليكن عاما مليئا بالخير والانجازات لمصر وليحمل لنا جميعا السلام والأمان، كل عام وانتم والشعب المصري بخير وسلام ، كما هنأ المطران شيحان ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الأمام احمد الطيب ، وقيادات الدولة المصرية بهذه المناسبة .

وفى وقت سابق أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في برقيته: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية. وندعو الله أن يحفظكم بخير وسلام ويحفظ بلادَنا العزيزة مصر من كلِّ مكروهٍ، ويعيدها على الشعب المصر العظيم بالسلام والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.