شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تؤكد تخفيض وزن رغيف الخبز كان مطلب الشعبة العامة للمخابز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عبد النعيم حامد، وكيل وزارة التموين، إن تخفيض وزن رغيف الخبز كان مطلب الشعبة العامة للمخابز، مشيرا إلى أن وزارة التموين تحرص على وجود جودة مرتفعة لرغيف الخبز، كما أن هناك توحيد للأوزان في كل مخبز، ويتم متابعة ذلك الأمر وإحكام المراقبة، موضحا أن الوزارة حريصة أيضًا على الحفاظ على سعر رغيف الخبز وتحمل فارق التكلفة.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن الوزارة تتحمل تكلفة على رغيف الخبز الواحد 50 قرشا، ويتم بيعه بـ5 قروش فقط.

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وفى السياق نفسه، قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الحكومة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المخابز، لافتاً إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن بعض المخابز كانت تقلل وزن الرغيف عن الوزن الذى تم تحديده، مردفاً: "نمر على كافة المخابز لمراقبة مواصفات جودة رغيف الخبز والأوزان وهناك تشديد للمتابعة".

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم وضع العقوبات المشددة في حالة المخالفة وقد تصل إلى غلق المخبز أو سحب الحصة المحددة، متابعاً: "لم نرصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق برغيف الخبز".