شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة التكنولوجية تتيح تدريب عملى بمصانع وشركات لتأهيل الطلاب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد نعمة الله، رئيس الجامعة التكنولوجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع مخططا من أجل رفع قيمة التعليم العالي في مصر لتكون مصر ضمن الدول الكبرى في هذا المجال، وكان أحد تلك الخطط هو إنشاء جامعات للتعليم التكنولوجي، مشيرا إلى أن نسبة الدراسة العملية في الجامعة تصل إلى 50%، ويقوم التعليم فيها على شراكات حقيقية مع مصانع وشركات، حيث يتفرغ الطالب يوم أسبوعيا ويتوجه إلى المصنع أو الشركة حتى يختلط بسوق العمل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، أن الهدف هو إخراج طلاب قادرين على العمل بشكل محترف في مجال التكنولوجيا، وهو ما تتيحه الشراكات التي تعقدها الجامعة مع الشركات والمصانع، حيث تتيح له أن يكون جزءا من نظام العمل فيها، حتى يكون مؤهلا تماما للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه.

وأوضح أن هناك أكثر من تخصص بينها الطاقة المتجددة وعدد من التخصصات التكنولوجية الهامة والحديثة التي تلبي احتياجات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تسعى مصر لتنمية مهارات الطلاب للعمل في هذا المجال لتحقيق احتياجات الدولة من العمل في مجال التكنولوجيا.