شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية لمتضررى السيول بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 14 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى دولة السودان الشقيقة لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين الشقيقين ، وبحسب بيان صحفى أن المساعدات تتضمن كافة أنواع الأدوية من فيتامينات، ومضادات حيوية، ومسكنات، ومخفضات للحرارة، بالإضافة إلى محاليل طبية، ومستلزمات جراحية. Advertisements وقال البيان ، أن هذه الشحنة هي الأولى، حيث إنه من المقرر إرسال شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة ، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

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