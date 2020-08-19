فيديو.. سر زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا ارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق؟ هذا هو السؤال المثار حاليا في أذهان الكثيرين، والإجابة بكل بساطة تأتى في مجموعة من الأرقام، حيث تصل المصاريف السنوية لهذا المرفق 8 مليارات جنيه، بينما الإيرادات السنوية قبل قرار الزيادة تغطى 50% فقط من هذه المصاريف، وبالتالي زيادة الأسعار هدفها تغطية مصاريف التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة للمرفق من أجل استمراره والحفاظ عليه. Advertisements ومن أجل حصول المواطن على خدمة مميزة دائمة، فيجب أن نعلم أن قرار الزيادة يستهدف فقط تحصيل مصاريف التشغيل والصيانة فقط، إنما إنشاء وتنفيذ البنية الأساسية والمشروعات الجديدة تتحملها الدولة.. ولمعرفة ما تحقق على أرض الواقع من تطوير لمرفق مترو الانفاق وما سيتم من تطوير خلال الفترة القادمة شاهد الفيديو التالي:

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