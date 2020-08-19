شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف سائح زاروا الغردقة وشرم الشيخ بعد عودة حركة السياحة والطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أعداد السائحين الذين وصلوا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى اليوم الثلاثاء 100.000 سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وصربيا، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو الماضي ، إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ، كمرحلة أولى ، مع تطبيق كافة الإجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا .

وعاد عدد كبير من هذه الرحلات الي بلدانهم بعد انتهاء برامجهم السياحية ، دون رصد أية حالة إصابة واحدة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين والعاملين بالقطاع.

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وتسلم خلال الأسبوع الماضي 20 فندقا فى 6 محافظات " جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والأقصر والسويس والدقهلية شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة منذ منتصف مايو الماضي وحتي الآن الي 644 فندقا ب 21 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وقال عبد الفتاح العاصي ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، الي أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.