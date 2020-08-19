شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للأثار يبلغ غرفة السلع السياحية بمواعيد افتتاح 5 متاحف جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ المجلس الأعلى للأثار، غرفة السلع والعاديات السياحية بمواعيد افتتاح خمس متاحف جديدة فى عدد من المحافظات، والتى تشمل بداخلها منطقة بازارات لمن يرغب فى استغلالها.

وأبلغت غرفة السلع السياحية، أعضائها من أصحاب البازارات بمواعيد افتتاح المتاحف كما ورد فى خطاب المجلس الأعلى للأثار والتى من شأنها تنشيط الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

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وتشمل المتاحف متحف المركبات الملكية والذى سيتم افتتاحه خلال شهر اغسطس الجارى، ومتحف المطار المزمع افتتاحة خلال سبتمبر المقبل، ومتحف القومى للحضارة المصرية والمزمع افتتاحه خلال شهر اكتوبر، ومتحف شرم الشيخ والذى سيتم افتتاحه ايضا فى اكتوبر، ومتحف كفر الشيخ فى اكتوبر.

وكانت وزارة السياحة والاثار طالبت كافة المنشآت الفندقية التى يوجد بها محلات تمارس نشاط بيع السلع السياحية بضرورة التقدم إلى الادارة العامة للعاديات والسلع السياحية بالوزارة لتقنين اوضاعها، وحصولها على تراخيص صادرة من الوزارة طبقا للقانون المختص. وقامت غرفة السلع والعاديات السياحية بتعميم منشور على اعضائها من البازارات على مستوى الجمهورية يتضمن تعليمات وزارة السياحة والاثار، وناشدتهم بسرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل تجنبا لأى عقوبات.

وكانت غرفة محال السلع السياحية قد ابلغت البازارات فى جميع انحاء الجمهورية باشتراطات العمل، بالتزامن مع عودة السياحة الدولية فى ثلاث محافظات ساحلية هى مرسى مطروح والبحر الاحمر وجنوب سيناء، وشددت على ضرورة الالتزام بها.