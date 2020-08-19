شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قوائم الانتظار: الأولوية للحالات الطارئة و الجراحات العاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، إن قوائم الانتظار لن تعود إلى مصر مرة أخرى، والأولوية ستكون للجراحات العاجلة مثل أمراض الكبد والقلب المفتوح وحالات الطوارئ وغيرها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن الدولة تعمل باستراتيجية وخطط في مجال تقديم خدمة صحية للمواطن المصري تليق به، وطبقا للبيان الصادر، فإنه تم التعامل مع 453 ألف حالة حتى الآن

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وكانت وزارة الصحة والسكان، ناشدت المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة ضمن مشروع إنهاء قوائم الانتظار سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

وأضافت الوزارة أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحه أنها تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً .