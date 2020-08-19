شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طبى مصرى من مختلف التخصصات فى بيروت لمساعدة اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى سبع رئيس الوفد الطبي المصرى في بيروت، إنه تم تشكيل فريق طبى يتولى السفر لبيروت لمعالجة آثار الانفجار، لمساعدة أشقائنا في لبنان ممن لم يجدون أماكن في المستشفيات. وأشار، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، ببرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، إلى أنه تم إعداد الفريق وتم انتقالهم عبر طيران من القاهرة ووصلوا السبت وتم عمل مسح طبى للمكان بالكامل وفى المستشفى الميدانى، مضيفاً أن الفريق الطبي مكون من أطباء من عدة تخصصات، وضمن الفريق عناصر من الطب النفسى والأمراض العصبية فكثير من اللبنانيين تعرضوا لصدمات عصبية نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أنه تم إرسال معدات طبية وأدوية، لافتاً إلى أنه تم الكشف على أكثر من 150 حالة أول يوم، أما اليوم تم الكشف على حوالى 300 مريض في الفترة الصباحية، لافتاً إلى أنه سيتم استئناف العمل على مدار 4 أيام قادمين وهناك وفد آخر سيذهب بعدهم.

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يشار إلى أنه يشارك عدد من أساتذة كلية طب قصر العيني في الفريق الطبي المصري الذي وصل إلى مقر المركز الطبي لجامعة بيروت العربية لتقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق نتيجة حادث انفجار مرفأ بيروت، وذلك برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، حيث يضم الفريق الطبي 21 من بين أساتذة الجامعات المصرية المختلفة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تساند الشعب اللبناني وتقف معه في التحديات التي يواجهها في إطار توجهات الدولة المصرية، حيث سارعت الجامعة في الانضمام للفريق الطبي الذي وجهته الحكومة، مشيرًا إلى أن عدد أساتذة جامعة القاهرة المشاركين في الفريق الطبي، بلغ ثمانية أطباء من تخصصات مختلفة تشمل الأمراض الصدرية، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وطب وجراحة العين.

وقالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، فى بيان صادر عن الجامعة، إن مشاركة جامعة القاهرة هي الأكبر تمثيلًا بين الجامعات المصرية، حيث تشارك الجامعة بـ 8 أطباء من أساتذة طب قصر العيني من ضمن 21 طبيبًا على مستوى الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن إرسال فريق طبي يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كامل الدعم للشعب اللبناني الشقيق بعد حادث مرفأ بيروت.