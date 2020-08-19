شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم للحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، إنه سيتم الاستطلاع حول الطلبات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة، وسيجرى طرحها خلال 3 سنوات فقط من الآن، لأن الدولة حريصة على طرح وحدات للطبقة المتوسطة بأسعار جيدة وتقسيط مريح على 20 سنة حتى يتمكنوا من دفعها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن أهم الشروط التي تم وضعها من أجل الحصول على تلك الوحدات، هو ألا يكون المنتفع أو المواطن المتقدم للحصول على شقة، حصل على وحدة تابعة للإسكان الاجتماعي، أو حصل على قرض، وألا يزيد دخل الأسرة عن 50 ألف جنيه مصرى.

وكانت قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعى، مضيفة: "نتابع إعلانات بيع وحدات الإسكان الاجتماعى على مواقع التواصل الاجتماعى، وبنمسك الناس اللى بتعمل كده".

وأوضحت خلال مداخلة تلفزيونية، أن حملات التفتيش بدأت في مدينتى أكتوبر والشروق وتم ضبط مخالفات بالمئات، وتم سحب الوحدة وحبس المخالفين، مشيرة إلى أن الوحدات التي يتم استردادها يتم طرحها للمستحقين.