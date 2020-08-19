شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة: الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز والان مع تفاصيل الخبر

قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الحكومة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المخابز، لافتاً إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن بعض المخابز كانت تقلل وزن الرغيف عن الوزن الذى تم تحديده، مردفاً: "نمر على كافة المخابز لمراقبة مواصفات جودة رغيف الخبز والأوزان وهناك تشديد للمتابعة".

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم وضع العقوبات المشددة في حالة المخالفة وقد تصل إلى غلق المخبز أو سحب الحصة المحددة، متابعاً: "لم نرصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق برغيف الخبز".

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وفى سياق آخر، كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار إلى أن شركتى الجملة "العامة والمصرية" قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى لكافة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تموينى (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) ويتم صرفها للمواطنين.

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.