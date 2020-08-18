شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 11 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الثلاثاء، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن الخانكة وبنها وطوخ وقليوب، بينما سجلت 7 مراكز ومدن أخرى صفر إصابة بفيروس كورونا، هي العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وقها وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الثلاثاء عند 9177 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، الثلاثاء، وفقا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 624 حالة، وبنها 2371 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1017 حالة وقليوب 687 حالة، ومدينة قها 46 وكفر شكر 441 حالة إصابة.