شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين أهالي المنوفية بسبب تشويه تمثال الرئيس السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالى محافظة المنوفية عقب انتشار صور لتمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات على مواقع التواصل الاجتماعى تظهره باللونين الأخضر والأسود ومشوه الملامح، بعد خضوعه للترميم.

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه سيتم الاستعانة بالمتخصصين لخروج التمثال والتطوير في أفضل صورة، وبما يليق بمكانة الرئيس السادات.

وقال أحمد فوزي، مدير مديرية الثقافة، أن ما حدث في تمثال الرئيس السادات في شبين الكوم عبث بتراث المحافظة، وثقافة المنوفية لم تشارك فيه ولم يتم أخذ رأيها في ذلك.