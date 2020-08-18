شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق نهائيًا على «إعادة ضريبة عوائد أذون الخزانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وتنص المادة الأولى على إلغاء نصوص القوانين التي تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.

نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، وقد وافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم على هذا التعديل.

ووافق المجلس أيضًا على مقترح الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بإضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى تنص على أنه في جميع الأحوال لا يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة على أذون الخزانة والسندات التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لتحصين القانون من أي شبهة لعدم الدستورية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن إجمالي الفاقد الضريبي عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي 2019-2020 بلغ نحو 33.8 مليار جنيه، وقد أجرت وزارة المالية دراسة للوقوف على حجم الفاقد الضريبي وتأثيره على حجم الدين العام وتكلفته، فتبين أن هناك بعض القوانين منها قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون إنشاء بنك الاستثمار القومي، وقانون التأمينات الاجتماعية، تتضمن نصوصا للإعفاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي من شأنها إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل، مما من شأنه حرمان الخزانة العامة من هذه الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى حدوث خلل وأحيانا إساءة استخدام في التعاملات في سوق أذون الخزانة والسندات نتيجة ذلك.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه قد تبين أيضًا من هذه الدراسة أن إجمالي قيمة العوائد المسددة على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من 1-7-2019 حتى 30-6-2020 بلغت 369.06 مليار جنيه، وأن الضريبة المحتسبة على تلك العوائد بسعر 20% بلغت 73.81 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الضريبة المحصلة فعليا حتى 30-4-2020 مبلغ 34.15 مليار جنيه، وتلك التي متوقع تحصيلها حتى 30-6-2020 مبلغ 5.9 مليار جنيه، ليكون إجمالي الضريبة عن كامل الفترة 40.05 مليار جنيه بواقع 54% من أصل الضريبة المستحقة واجبة السداد بفارق 88.3 مليار جنيه كفاقد ضريبي.

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ويعود هذا الفارق إلى وجود فاقد ضريبي نتيجة إعفاء بعض الجهات من الضريبة المقررة، حيث يقدر إجمالي الفاقد الضريبي الفعلي حتى 30-4-2020 نتيجة إعفاء بنك الاستثمار القومي بمبلغ 10.86 مليار جنيه، وبمبلغ 5.8 مليار جنيه نتيجة إعفاء صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي – حيث أن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يقوم بسداد تلك الضريبة – أي أن إجمالي الفاقد الضريبي نتيجة إعفاء هاتين الجهتين حتى 30-4-2020 يقدر بنحو 16 مليار جنيه، وبمبلغ 12.04 مليار جنيه لجهات مقيمة أخرى معفاة وكذا الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات الضريبية المبرمة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى فاقد ضريبي تقديرى تم احتسابه عن الفترة من 1-5-2020 حتى 30-6-2020 بمبلغ 5.1 مليار جنيه كفاقد ضريبي لجميع الجهات، وبذلك يصل إجمالي الفاقد الضريبي عن عوائد وأذون وسندات الخزانة خلال العام المالي 2019-2020 نحو 33.8 مليار جنيه.