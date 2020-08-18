شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة المخالفات البيئية والتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، الثلاثاء، تكثيف الحملات البيئية لإزالة المخالفات البيئية، والمرور على المراكز الطبية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، والمرور في مناطق الحى لمتابعه شكاوى المواطنين على الطبيعة.

ورصدت الحملات عددًا من مخالفات إنشاء أبراج للحمام وعشش لتربيه الدواجن والطيور فوق أسطح العمارات بمنطقة الإسراء بمنطقة استكمال زمزم.

كما قامت حملة بالمرور الميداني على عدد من المراكز الطبية بالحي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بها للوقاية من فيرس كورونا المستجد والتأكد من التخلص الآمن للمخلفات والنفايات الطبية.

وأسفرت حملة الاشغالات عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين بامتداد شارعي البترول ومصطفى كامل، وإزالة عدد من الأكشاك وبتارين بيع السجائر غير المرخصة وفروشات لبيع الخضار والفاكهة وعربات للباعة الجائلين من على امتداد جانبي الشوارع والجزر الوسطي لهم، ومصادرة عدد من الشماسي والموازين والمقاعد وعربات يد.

وتم هدم وازالة عشة من الطوب الأحمر خارج خط التنظيم بمنطقة السيدة نفيسة القديمة.

Advertisements