شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين بمركزي شباب في بنها للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمركزي شباب دملو وورورة التابعين لإدارة بنها للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والاهتمام بالمتابعة المستمرة والمفاجأة لمراكز الشباب.

شملت المتابعة مركز شباب ميت الحوفيين التابع لإدارة شباب بنها والذي وجد مفتوح وتغيب أحد العاملين، وتم التوجيه بتكهين ترابيزة تنس الطاولة نظرا لتهالكها وعدم صلاحيتها للاستخدام والتوجيه باستغلال المساحة الغير مستغلة بالمركز، وطرحها للاستثمار، كما تم التوجيه باستخدام الأدوات الموجودة بالمركز لجذب الأعضاء.

وفي مركز شباب دملو، تبين عدم تواجد العاملين بالفترة المسائية، ووجد المركز مفتوح، ومركز شباب ورورة تبين فتح صالة الجيم وغلق المبنى الإداري وعدم تواجد العاملين.

وأمر «الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والالتزام داخل مراكز الشباب.

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