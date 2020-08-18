شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار متابعة المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء متابعة المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة انتصار سري، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرة.
وأكدت الدكتورة دينا أيمن، نائب مدير الرعاية الأساسية، في بيان، الثلاثاء، أهمية مشاركة الأم الحامل في الكشف بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، موضحة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهري للسيدات الحوامل وغير ذلك من الخدمات التي تستوجب الرعاية بكل من الأم والجنين.
وأضاف الدكتور عبدالستار الكاشف، الاستشاري بمستشفى العريش، أن الخدمة متوفرة بمراكز الأمومة والطفولة في مختلف المناطق والأحياء، وأن هناك إقبالا من الأم الحامل على الفحص والتحليل.
من جانبها أكدت ابتسام فودة مفتشة تمريض الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أن المائة يوما الأولى في حياة الجنين لها أكبر الأثر في تطوره ونموه، وتؤثر على المدى البعيد على صحة الطفل، مشيرة إلى أن المبادرة تضمن سرية التحاليل.. كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض المختلفة.
وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، وذلك في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة بشمال سيناء.
وتم إطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.
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