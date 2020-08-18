شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار متابعة المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء متابعة المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة انتصار سري، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرة.

وأكدت الدكتورة دينا أيمن، نائب مدير الرعاية الأساسية، في بيان، الثلاثاء، أهمية مشاركة الأم الحامل في الكشف بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، موضحة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهري للسيدات الحوامل وغير ذلك من الخدمات التي تستوجب الرعاية بكل من الأم والجنين.

وأضاف الدكتور عبدالستار الكاشف، الاستشاري بمستشفى العريش، أن الخدمة متوفرة بمراكز الأمومة والطفولة في مختلف المناطق والأحياء، وأن هناك إقبالا من الأم الحامل على الفحص والتحليل.

من جانبها أكدت ابتسام فودة مفتشة تمريض الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أن المائة يوما الأولى في حياة الجنين لها أكبر الأثر في تطوره ونموه، وتؤثر على المدى البعيد على صحة الطفل، مشيرة إلى أن المبادرة تضمن سرية التحاليل.. كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض المختلفة.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، وذلك في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة بشمال سيناء.

وتم إطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

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