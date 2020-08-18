شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي بعد تطويره بـ260 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، جولة تفقديه بمدينة بنها تفقد خلالها مستشفى بنها التعليمي بعد تطويرها بتكلفة 260 مليون جنيه، والتي من المنتظر إطلاق التيار الكهربي بها خلال أيام.

وتفقد المحافظ مبنى الاستقبال والحالات الحرجة، معربًا عن إعجابه الشديد بوجود مثل هذا الصرح الطبي الكبير على أرض القليوبية كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الأطفال التخصصي وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم على المستشفى بعد افتتاحه.

وذكر المحافظ أن المستشفى مصمم على أحدث المعايير الطبية العالمية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة «الكبسولة» وذلك نظرًا لدقة وأهمية العمليات الجراحية واتباع أعلى معايير مكافحة العدوى.

كما تفقد المحافظ مبني الأورام والحروق الجاري إنشائه ضمن توسعات مستشفى بنها التعليمي حيث تم إنشاء الطابق الأرضي وطابقين علوي وهو أول مستشفى بالقليوبية تعالج الأورام بالعلاج الإشعاعي بجانب العلاج الكيماوي فضلا عن قسم لعلاج الحروق والحالات الحرجة حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من الإنشاءات للبدء في عملية التجهيزات الطبية.