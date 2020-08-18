شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل 10 عناصر من «داعش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل 10 عناصر من «داعش» في عملية عسكرية شمالي البلاد.
وقال في بيان صحفي، إن «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي شرعت بتنفيذ عملية عسكرية نوعية في محافظة نينوى».
وأضاف، أن «هذه العملية نفذت في مخمور جبال قرة جوخ، وأسفرت عن قتل 10 عناصر من فلول عناصر»داعـش«الإرهابية وتدمير 9 كهوف ومستودع للأغذية والأدوية».
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