شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» توضح حقيقة اكتشاف علاج مصري بـ20 جنيهًا لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، ما تردد عن اكتشاف أدوية تعالج فيروس كورونا بمقابل لا يتعدى 20 جنيها، مؤكدا أنه لم يتحدث عن اكتشاف أدوية أو وجود أي علاج مصري.

من جهة ثانية، قال المتحدث في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن الجامعات الجامعات الأهلية شق جديد يمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي، ومعنى كلمة أهلية أن تدار من خلال مجالس أمناء ولا تهدف للربح.

وأكد أن القبول في الجامعات الأهلية سيكون الحد الأدنى بها أقل بـ5% من الجامعات الحكومية، وأنها ليست مقصورة على أبناء المحافظات المتواجد بها الجامعات، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي سيعلن خلال أيام قليلة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالجامعات الأهلية.