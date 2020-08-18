شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة منى الشبراوي: قطاع النقل يُمثل قاطرة التنمية للاقتصادات الصاعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبرت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، عن عميق فرحتها وسعادتها الغامرة بافتتاح 6 محطات بشرق القاهرة ضمن المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

وقالت «الشبراوي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قطاع النقل والمواصلات منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد يشهد طفرة نوعية كبيرة غير مسبوقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل في تاريخها، موضحة أن الإنجازات المصرية على أرض الواقع التي يلمسها جموع الشعب المصري لم يسبق لها مثيل.

وأضافت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أن الاهتمام الذي يحدث حاليًا من قبل القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي بمجال الطرق والنقل يُسهم بشكل كبير في تفعيل دور مصر الاستراتيجي، موضحة أن تطوير منظومة النقل جزء من خطة التنمية المستدامة التي تتم على أرض مصر بقيادة الرئيس السيسي.

وأوضحت أن ما شهدته مصر خلال 6 سنوات من تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد أكبر دليل على جدية الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين والمواطنين في آن واحد، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد طفرة نوعية في كافة المجالات لا ينكرها إلا جاحد.

وأكدت أن استكمال نهج الرئيس السيسي المُتمثل في مواصلة افتتاح المشروعات القومية يؤكد سير الدولة المصرية في الطريق الصحيح نحو تطوير وتقوية البنية التحتية وتهيئة شبكة طرق عالمية كاملة لتسهيل حركة المواطنين؛ علاوة على أن البنية التحتية القوية جاذبة للاستثمار.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي يعمل جاهدًا على تطوير البنية التحتية والعمل على تهيئة المناخ العام من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لآلاف من أبناء مصر من عمال ومهندسين وفئات أخرى.

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