شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: فلسطين قضيتنا جميعًا مسلمين ومسيحيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على تغريدة أحد المتابعين بخصوص القضية الفلسطينية، قائلًا: «استفزتنى عبارة أن فلسطين قضية المسلمين».

كان أحد المغردين قال لساويرس: «ماتزنقش نفسك في المواضيع دى يااستاذ نجيب- ده عقيدة خاصة بالمسليمن- وقضية فلسطين قضية كل مسلم في كل مكان- ولا داعى لاظهار غيظك ضد حماس ....فسيحسب ضدك».

وردّ ساويرس قائلًا: «آسف فلسطين قضيتنا جميعا مسلمين ومسيحيين نشترك في قدسية القدس وبيت لحم مولد المسيح وعدم قبول الظلم والإحتلال».