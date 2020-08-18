شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: فلسطين قضيتنا جميعًا مسلمين ومسيحيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على تغريدة أحد المتابعين بخصوص القضية الفلسطينية، قائلًا: «استفزتنى عبارة أن فلسطين قضية المسلمين».
كان أحد المغردين قال لساويرس: «ماتزنقش نفسك في المواضيع دى يااستاذ نجيب- ده عقيدة خاصة بالمسليمن- وقضية فلسطين قضية كل مسلم في كل مكان- ولا داعى لاظهار غيظك ضد حماس ....فسيحسب ضدك».
وردّ ساويرس قائلًا: «آسف فلسطين قضيتنا جميعا مسلمين ومسيحيين نشترك في قدسية القدس وبيت لحم مولد المسيح وعدم قبول الظلم والإحتلال».
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