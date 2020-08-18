شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 350 عبوة مبيدات زراعية محظورة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، الثلاثاء، من ضبط 350 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الزراعة، معروضة للبيع داخل محلين مبيدات زراعية بمركز قطور.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بضبط 350 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها بالأسواق، معروضة للبيع في محلين لمستلزمات المبيدات الزراعية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضرين رقمى 16530 و16531 جنح مركز قطور لسنة 2020، وإخطار النيابة.